Em lágrimas, Ariana admite que já trocou mensagens de preocupação com família de Diogo

No Momento Certo, Ariana senta-se à conversa com João Patrício para esclarecer a pergunta que não quer calar: Vítima ou Vilã? Durante a conversa, a ex-concorrente admite que não era necessário expor a família a tanto ódio. E por outro lado, mostrou preocupação com a família de Diogo e que até já tinham trocado mensagens.