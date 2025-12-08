No «Dois às 10», recebemos Bruna, a 11.ª expulsa do «Secret Story 9». Após uma experiência intensa dentro da casa mais vigiada do país, o jogo chegou ontem ao fim para esta concorrente. Bruna partilha as suas primeiras reações após a saída, recorda os desafios que enfrentou e revela os momentos que mais a marcaram no reality show.
Em lágrimas, Bruna abre o coração: «Escolher ver a vida com pessimismo, para mim, facilita»
- Joana Lopes
- Hoje às 11:54
Últimos vídeos
03:53
Em lágrimas, Bruna abre o coração: «Escolher ver a vida com pessimismo, para mim, facilita»
Hoje às 11:54
12:47
Todos querem ver Leandro a "espalhar-se" como chefe das limpezas? Candidatura é alvo de controvérsia
Há 23 min
09:02
Alerta gritaria! Ana perde a paciência numa discussão com Liliana: «Poupa-te um bocadinho»
Há 47 min
05:05
Leandro incrédulo com a insinuação de Liliana: «Dizes cada bacurada da boca para fora»
Há 56 min
01:04
Liliana e Pedro Jorge em picardia: «Conteúdo fraco»
Há 1h e 4min
04:38
Leandro mexe no material da casa e sofre as consequências da Voz
Há 1h e 36min
04:56
Roupa íntima na banheira gera confronto explosivo entre Leandro e Liliana
Há 2h e 35min
01:15
A ferver: Leandro confronta Liliana por causa de roupa íntima e discussão explode
Há 2h e 39min
06:50
Ana rompe com Leandro e lança insulto que choca a casa
Há 2h e 40min
02:48
Sem dó nem piedade: Concorrentes unem-se contra Liliana e críticas disparam
Há 3h e 20min
04:10
De costas voltadas? Liliana confronta Fábio e lança dúvida explosiva sobre a relação
Hoje às 12:37
07:39
Imperdível: Leandro e Marisa unem-se em crítica feroz aos colegas
Hoje às 12:34
02:18
Imperdível: Inês dispara contra Liliana e desmonta discurso da rival
Hoje às 12:10
02:23
Incrédula com o facto de Pedro e Marisa serem casados, Bruna afirma: «Não sei como é que um casal se permite àquilo»
Hoje às 11:58
02:23
Bruna reage ao segredo de Pedro e Marisa: «Perturba-me eles serem marido e mulher»
Hoje às 11:58
03:01
Berros sem fim: O pequeno-almoço especial acabou da pior forma possível
Hoje às 11:50
02:49
Bruna reage, incrédula, a imagens que ainda não tinha visto na casa
Hoje às 11:50
07:21
Após atirar críticas a Bruna, Cláudio Ramos dirige-se à ex-concorrente e diz: «Vou-te provocar»
Hoje às 11:48
06:12
Em conversa com Fábio, Ana rasga Liliana e a reação da concorrente é hilariante
Hoje às 11:46
08:00
Bruna arrasa Liliana e recebe resposta de Cristina Ferreira: «Isso são outros quinhentos que eu é que sei»
Hoje às 11:39
08:00
Bruna fala sobre a relação de Inês e Dylan: «Não se acaba com uma pessoa para estar com outra»
Hoje às 11:39
04:26
Bomba: Liliana assume que o segredo de Pedro Jorge está relacionado com Marisa
Hoje às 11:31
03:44
Após sair da casa, Bruna cala críticos com resposta: «Foi uma escolha»
Hoje às 11:24
01:42
Ana arrasa Leandro e dá-lhe 'conselho': «Tens de jogar melhor»
Hoje às 11:21
03:00
Pequeno-almoço especial: A escolha de Ana que deixou a casa boquiaberta
Hoje às 11:15
03:40
Inédito: Ana escolhe companhia para pequeno-almoço especial e deixa concorrentes de fora
Hoje às 10:36
06:38
Liliana e Fábio prometem mais calma na relação: «Temos de chegar a um acordo»
Hoje às 09:35
04:06
Imperdível: Fábio enfrenta Marisa e acusa-a de ter comportamentos repetidos
Hoje às 09:27
06:03
Marisa perde a paciência e aconselha Liliana: «Precisamos uns dos outros»
Hoje às 09:15
05:10
Ana, Inês e Pedro atacam Liliana no pós-gala e acusações disparam: «Suja e baixa»
Hoje às 09:13
02:34
Relação de Fábio e Liliana é ridicularizada pelos colegas: «Conteúdo barato»
Hoje às 08:51
02:10
Fábio e Liliana unidos contra Pedro Jorge: «Já nem tens argumentos»
Hoje às 08:48
04:23
Inês explode com Liliana e Leandro entra para inflamar ainda mais a discussão
Hoje às 08:45
04:22
Liliana ou Leandro, afinal quem são os antagonistas da casa?
Hoje às 08:31
07:29
Pós Gala: Ana, Leandro e Liliana entram em confronto «Assume»
Hoje às 08:20
03:32
Lágrimas e soluços: Inês desabafa com a Voz
Hoje às 08:08
12:39
Hora das nomeações: Saiba quem nomeou quem e quem está em risco
Hoje às 00:52
01:17
Em primeira mão! Dylan reage à resposta de Vera nas redes sociais
Hoje às 00:52
06:43
A impagável reação de Bruna ao saber que Pedro Jorge e Marisa são casados
Hoje às 00:38
08:14
Prova da imunidade: Saiba quem foi o concorrente a conquistar o privilégio
Hoje às 00:31
07:17
Alerta botão dos segredos! Pedro Jorge carrega no segredo de Ana e palpite tem a ver com um milagre
Hoje às 00:22
02:05
Polémica na saída de Bruna: Liliana provoca Inês em momento frágil e a revolta começa
Hoje às 00:15
08:29
A espera terminou! Saiba quem é o concorrente expulso
Hoje às 00:12
08:53
Marisa arrasa Liliana no confessionário: «Irrita-me»
Ontem às 23:44
07:51
Liliana passa-se com Pedro Jorge: «Já nem sabes argumentar! O que estás aqui a fazer!?»
Ontem às 23:31
02:22
Cada vez mais perto? Veja as imagens que quase levaram uma concorrente a descobrir a relação de Pedro e Marisa
Ontem às 23:31
08:47
Liliana e Fábio estão a afastar-se? Cristina Ferreira confronta: «Gostava de não se ter apaixonado?»
Ontem às 23:17
08:47
Incoerência de Liliana leva a própria Voz a intervir
Ontem às 23:17
00:56
Já se cruzaram? Cristina Ferreira intrigada com revelação de Dylan sobre Vera
Ontem às 22:55
04:32
Fávio Furtado sobre Leandro: «Está a ser muito imparcial»
Ontem às 22:47
10:25
Marisa ou Pedro Jorge? Leandro vai ter de prejudicar um deles
Ontem às 22:43
06:33
Liliana discorda da escolha do antagonista da casa e o caos começa
Ontem às 22:27
02:08
Estúdio aos gritos ao saber quem é o primeiro concorrente salvo... e é uma surpresa!
Ontem às 22:18
02:05
A opinião de Bruna Gomes sobre Liliana que fez o estúdio inteiro aplaudir
Ontem às 22:16
02:06
Bruna perde a paciência com Liliana em plena gala: «Poupa-te um bocado»
Ontem às 22:13
08:10
Tensão em pleno direto! Liliana e Bruna em confronto: «Não estavas preparada não vinhas»
Ontem às 22:11
01:40
A grande surpresa da noite: Concorrentes de boca aberta com uma casa completamente renovada
Ontem às 22:00
02:16
Cristina Ferreira confronta Dylan: «Andas aí a jantar com muitas pessoas?»
Ontem às 21:58
02:21
«Missão impossível»: Leandro manifesta-se sobre ‘trabalho’ dos restantes concorrentes
Ontem às 10:49
02:39
Fim do silêncio: Concorrentes correm para cumprimentar Leandro
Ontem às 10:17
03:08
Animação total! Leandro acorda no corredor após ser ignorado durante 24h
Ontem às 10:03