Em lágrimas, Eva admite: «Eu cheguei a terminar com o Diogo (...) arrependia-me sempre»

No Especial do Secret Story 10, Eva desabafa com Cristina Ferreira sobre os últimos acontecimentos na casa mais vigiada do país. A relação com Diogo tem vindo a deteriorar-se e Eva não esconde o desgosto e a tristeza por tudo o que tem vindo a descobrir, principalmente em relação ao envolvimento com Ariana. Eva acaba por abrir o coração e relatar situações passadas, que aconteceram ao longo dos cinco anos de relação.