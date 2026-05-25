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Em lágrimas, Liliana e Leandro ficam frente a frente e não deixam nada por dizer

No Secret Story – Desafio Final, após verem imagens da sua própria zanga, Leandro e Liliana ficam cara a cara no confessionário. Liliana fica em lágrimas e diz tudo o que pensa a Leandro. O concorrente não se deixa ficar e responde.

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