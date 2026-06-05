Em lágrimas. Marisa Susana chora no pós especial: «Escorreguei na casca da banana dele...»

No Secret Story - Desafio Final, no quarto Nova Iorque, ainda no rescaldo do conflito entre o João Ricardo e a Marisa Susana por causa do trevo, a concorrente desabafa com o Leandro. Desanimada, a Marisa confessa que faz confusão estarem a tentar passar uma imagem dela que não corresponde à realidade e, no confessionário, chora dizendo que não provoca para levar as pessoas ao limite. O Bruno ouve a conversa no corredor e segue para o jardim onde, sozinho, protagoniza um monólogo referindo que já tinha avisado que isto ia acontecer acrescentando que é um “remind” da sua edição, relembrando o episódio da farinha. No confessionário, diz que até lhe dá um “gostinho” por isto ter acontecido e que este episódio não passa de mais uma cartada da Marisa. Na conversa no quarto, o Leandro e a Marisa dizem que o João extrapolou as coisas, pois sabe que esteve mal porque foi bruto. A Marisa remata que, pelos vistos, tem medo do que o João possa fazer.

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:



FLÁVIA - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

LILIANA - 761 20 20 17

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