Em pleno direto, Diogo faz confissão e declara-se a concorrente: «Se não fosses tu...»

No Secret Story 10, durante o Especial, os concorrentes participam numa dinâmica em que têm de completar frases e entregá-las a um colega da casa. Num dos momentos, Diogo decide dirigir a sua mensagem a Norberto, aproveitando a ocasião para lhe deixar vários elogios.

Durante a partilha, o concorrente acaba por fazer uma confissão surpreendente, admitindo que o apoio de Norberto foi fundamental após os últimos acontecimentos. “Se não fosses tu, depois do que aconteceu já me tinha ido embora”, revela Diogo.