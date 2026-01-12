VÍDEO SEGUINTE
Em vídeo emotivo, Renata Reis recorda namoro com Maycon Douglas

No dia em que se realizaram as cerimónias fúnebres de Maycon Douglas, Renata Reis partilhou um vídeo com vários momentos vividos enquanto namorada do ex-concorrente do Secret Story 8. 

  • Hoje às 11:17
