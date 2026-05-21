Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

"Embaixador da falta de noção": João Ricardo e Afonso voltam a envolver-se num bate boca aceso

No Secret Story - Desafio Final, é a vez de João que atribui a Afonso “Embaixador da falta de noção” e justifica que o poder de influência de João está a resultar pois o colega não teve 1 voto nas últimas nomeações. João Ricardo começa por explicar que Afonso precisa de noção, mas também de memória, pois acusa os colegas de trazerem assuntos do exterior, mas é o primeiro a fazê-lo. Acrescenta ainda que falta noção ao colega, pois justifica as suas atitudes com as ações dos outros. 

Quatro concorrentes continuam em risco de abandonar a casa. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01
ANA - 761 20 20 02
LILIANA - 761 20 20 17
CATARINA - 761 20 20 19

Acompanhe tudo o que se passa na Casa aqui

Últimos vídeos
Últimos vídeos

A ferver

Ataque sem fim. Catarina é alvo de duras acusações por parte dos colegas mas não se deixa ficar
04:37

Ataque sem fim. Catarina é alvo de duras acusações por parte dos colegas mas não se deixa ficar

18:31
Aos berros. Luzia e Sara "perdem a cabeça" uma com a outra e a discussão sobe de tom: «És ridícula»
02:57

Aos berros. Luzia e Sara "perdem a cabeça" uma com a outra e a discussão sobe de tom: «És ridícula»

17:37
A escolha é de Sara mas é Catarina quem leva o destaque cerrado dos colegas: «Eu não consigo perceber...»
09:37

A escolha é de Sara mas é Catarina quem leva o destaque cerrado dos colegas: «Eu não consigo perceber...»

17:30
Escolha polémica de Marisa Susana leva os concorrentes do Secret Story 9 a não poupar nas criticas
09:48

Escolha polémica de Marisa Susana leva os concorrentes do Secret Story 9 a não poupar nas criticas

17:18
Afonso não tem dúvidas e escolha a Ilha da Estratégia. Liliana insurge-se contra o colega e a discussão escala
07:08

Afonso não tem dúvidas e escolha a Ilha da Estratégia. Liliana insurge-se contra o colega e a discussão escala

17:08
De amigas e antagonistas. Sara e Catarina de costas voltada e as acusações são graves: «És mentirosa»
03:48

De amigas e antagonistas. Sara e Catarina de costas voltada e as acusações são graves: «És mentirosa»

22:19 Ontem
Mais A ferver

Mais Vistos

Sem filtros, Hugo quebra silêncio sobre romance com Sara e confessa algo nunca antes dito

Sem filtros, Hugo quebra silêncio sobre romance com Sara e confessa algo nunca antes dito

Hoje às 10:04
Entre carinhos e desilusões: os beijos de Hugo e Sara numa noite intensa

Entre carinhos e desilusões: os beijos de Hugo e Sara numa noite intensa

10 mar, 13:06
A filha é uma “bomba” e ela também: De biquíni e com muitas curvas, as fotos sexys da mãe desta ex-concorrente

A filha é uma “bomba” e ela também: De biquíni e com muitas curvas, as fotos sexys da mãe desta ex-concorrente

Hoje às 10:25
Profissão de Ana Batista é tudo menos aquilo que se pensava. Descubra o outro lado da vida da concorrente do Secret Story

Profissão de Ana Batista é tudo menos aquilo que se pensava. Descubra o outro lado da vida da concorrente do Secret Story

Hoje às 09:34
Ana é um fenómeno das redes sociais e tem fotografias de cortar a respiração. Veja-as aqui

Ana é um fenómeno das redes sociais e tem fotografias de cortar a respiração. Veja-as aqui

1 out 2025, 09:29
Ver Mais

Notícias

Ariana e Diogo já namoram? O detalhe romântico (e muito discreto) que está a agitar os fãs

Ariana e Diogo já namoram? O detalhe romântico (e muito discreto) que está a agitar os fãs

Há 2h e 48min
Fábio Pereira reage às polémicas que envolvem Liliana com partilha surpreendente: «Sei bem...»

Fábio Pereira reage às polémicas que envolvem Liliana com partilha surpreendente: «Sei bem...»

Há 3h e 15min
Ricardo João atraído por Ana Sousa? Concorrente esclarece a relação dos dois fora do Secret Story

Ricardo João atraído por Ana Sousa? Concorrente esclarece a relação dos dois fora do Secret Story

Há 3h e 34min
"Perdi a virgindade aos 12 anos" ou "Fui sequestrada por uma seita": Estes são os segredos mais bizarros que já passaram pelo Secret Story

"Perdi a virgindade aos 12 anos" ou "Fui sequestrada por uma seita": Estes são os segredos mais bizarros que já passaram pelo Secret Story

Hoje às 17:03
Já foi um fenómeno, mas afastou-se da fama. 10 anos depois fomos descobri-lo e o físico salta à vista

Já foi um fenómeno, mas afastou-se da fama. 10 anos depois fomos descobri-lo e o físico salta à vista

Hoje às 16:23
Ver Mais Notícias

Opinião

Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»

Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»

Ontem às 19:40
Hugo rendido a concorrente que ninguém esperava: «Não procura picardia, mas não se deixa pisar»

Hugo rendido a concorrente que ninguém esperava: «Não procura picardia, mas não se deixa pisar»

Ontem às 19:39
Hugo faz declaração surpreendente: «Tenho visto uma Sara diferente e fico feliz»

Hugo faz declaração surpreendente: «Tenho visto uma Sara diferente e fico feliz»

Ontem às 19:39
Hugo deixa recado a João Ricardo: «Não sou nenhum menino. Isto não é muito bonito»

Hugo deixa recado a João Ricardo: «Não sou nenhum menino. Isto não é muito bonito»

Ontem às 19:37
Leomarte implacável com concorrentes: «Batem cá fora, mas depois entram lá dentro não dão sustento»

Leomarte implacável com concorrentes: «Batem cá fora, mas depois entram lá dentro não dão sustento»

Ontem às 19:06
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»
01:42

Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»

Ontem às 19:40
Hugo rendido a concorrente que ninguém esperava: «Não procura picardia, mas não se deixa pisar»
05:13

Hugo rendido a concorrente que ninguém esperava: «Não procura picardia, mas não se deixa pisar»

Ontem às 19:39
Hugo faz declaração surpreendente: «Tenho visto uma Sara diferente e fico feliz»
05:13

Hugo faz declaração surpreendente: «Tenho visto uma Sara diferente e fico feliz»

Ontem às 19:39
Hugo deixa recado a João Ricardo: «Não sou nenhum menino. Isto não é muito bonito»
05:13

Hugo deixa recado a João Ricardo: «Não sou nenhum menino. Isto não é muito bonito»

Ontem às 19:37
Ninguém estava à espera disto, mas aconteceu: Extra arranca de forma inédita e inesperada
01:14

Ninguém estava à espera disto, mas aconteceu: Extra arranca de forma inédita e inesperada

Ontem às 00:14
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Ariana e Diogo já namoram? O detalhe romântico (e muito discreto) que está a agitar os fãs

Ariana e Diogo já namoram? O detalhe romântico (e muito discreto) que está a agitar os fãs

Há 2h e 48min
Ricardo João atraído por Ana Sousa? Concorrente esclarece a relação dos dois fora do Secret Story

Ricardo João atraído por Ana Sousa? Concorrente esclarece a relação dos dois fora do Secret Story

Há 3h e 34min
"Perdi a virgindade aos 12 anos" ou "Fui sequestrada por uma seita": Estes são os segredos mais bizarros que já passaram pelo Secret Story

"Perdi a virgindade aos 12 anos" ou "Fui sequestrada por uma seita": Estes são os segredos mais bizarros que já passaram pelo Secret Story

Hoje às 17:03
Já foi um fenómeno, mas afastou-se da fama. 10 anos depois fomos descobri-lo e o físico salta à vista

Já foi um fenómeno, mas afastou-se da fama. 10 anos depois fomos descobri-lo e o físico salta à vista

Hoje às 16:23
Era um dos maiores aliados de Francisco Monteiro e apaixonou-se dentro da casa. Agora está solteiro, musculado e melhor do que nunca

Era um dos maiores aliados de Francisco Monteiro e apaixonou-se dentro da casa. Agora está solteiro, musculado e melhor do que nunca

Hoje às 16:18
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Corte e costura na casa. Luzia e Leandro não poupam as criticas aos colegas
08:24

Corte e costura na casa. Luzia e Leandro não poupam as criticas aos colegas

Há 50 min
Jéssica e Fábio apontam quem querem que seja expulso na próxima gala. A resposta de Fábio surpreende
01:06

Jéssica e Fábio apontam quem querem que seja expulso na próxima gala. A resposta de Fábio surpreende

Há 1h e 34min
Hilariante. Marisa Susana dá tudo para proteger o segredo da semana e deixa Leandro desconfiado
03:57

Hilariante. Marisa Susana dá tudo para proteger o segredo da semana e deixa Leandro desconfiado

Há 1h e 37min
Salvação de Bruno gera o caos. Sentimento de "injustiça" leva Catarina a isolar-se e a chorar baba e ranho
03:39

Salvação de Bruno gera o caos. Sentimento de "injustiça" leva Catarina a isolar-se e a chorar baba e ranho

Há 1h e 49min
Ana é fortemente criticada por Luzia e Liliana: «Não conseguiu criar uma ligação com ninguém»
04:01

Ana é fortemente criticada por Luzia e Liliana: «Não conseguiu criar uma ligação com ninguém»

Há 1h e 52min
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Francisco Monteiro revoltado com crime chocante: "Uma autêntica anedota"

Francisco Monteiro revoltado com crime chocante: "Uma autêntica anedota"

Hoje às 11:29
“Eu adorava ter coragem”: Maria Botelho Moniz abre o coração e surpreende com convite

“Eu adorava ter coragem”: Maria Botelho Moniz abre o coração e surpreende com convite

19 mai, 14:57
Ana Barbosa: "Volto a dizer 'sim'"

Ana Barbosa: "Volto a dizer 'sim'"

17 mai, 18:50
Bruna Gomes fala sobre Bernardo Sousa: "Às vezes, assusta"

Bruna Gomes fala sobre Bernardo Sousa: "Às vezes, assusta"

17 mai, 09:56
Em partilha rara, Kina revela rosto de um dos filhos... e fica em "lágrimas"!

Em partilha rara, Kina revela rosto de um dos filhos... e fica em "lágrimas"!

16 mai, 17:21
Ver Mais Outros Sites