Emoção e lágrimas. Marisa Susana é surpreendida pelos colegas no dia de aniversário do filho. E Pedro Jorge tem papel especial

No Extra do Secret Story - Desafio Final, assistimos a imagens emotivas. Pedro Jorge arranjou um bolo para Marisa Susana celebrar o aniversário do seu filho e todos os concorrentes quiseram fazer parte do momento que deixou a concorrente em lágrimas. Veja tudo.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

SARA - 761 20 20 16

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