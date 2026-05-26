Emocionado, Afonso Leitão abre o coração sobre amor: «Dar valor aos meus...»

No Secret Story - Desafio Final, Afonso Leitão enfrenta uma dinâmica no Cubo. O concorrente foi desafiado pela Voz a partilhar uma memória entre a "luz" e a "sombra" da vida. Durante o momento, o militar abre o coração sobre a família e o amor. Sem saber da polémica que se está a passar fora da casa.

Há quatro concorrente em risco esta semana. As linhas já estão abertas e já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Leandro 761 20 20 11

Sara 761 20 20 16

Catarina 761 20 20 19

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