Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Emocionado, Ricardo João dá lição a Eva e Diogo: «Tenho uma filha...»

No Secret Story 10, durante o Especial com Cristina Ferreira, Jéssica decide carregar no botão dos segredos para tentar descobrir o segredo de Eva. A concorrente avança com a teoria de que a colega esconde uma relação dentro da casa e arrisca dizer que o segredo é: “tenho o meu namorado de 5 anos na casa”.

A aposta revela-se certeira e Jéssica acerta em cheio, deixando os colegas completamente surpreendidos. A revelação provoca reações incrédulas entre os concorrentes, que não escondem o choque perante o segredo finalmente desvendado.

Ricardo João fica de rastos e reage.

VEJA AQUI: Exclusivo: As imagens completas da revelação do segredo de Eva na casa. O momento que deixou Portugal em choque

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

O que a televisão não mostrou. Bruna Gomes reage em direto à revelação do segredo de Eva: «a outra fingindo que não sabe…»
00:28

O que a televisão não mostrou. Bruna Gomes reage em direto à revelação do segredo de Eva: «a outra fingindo que não sabe…»

00:07
Ariana mostra-se confiante que já venceu o programa: «O caneco já é meu!»
02:59

Ariana mostra-se confiante que já venceu o programa: «O caneco já é meu!»

23:45 Ontem
Arrependeu-se? Eva chora desesperada e afirma: «Juro que não tenho mau fundo»
07:45

Arrependeu-se? Eva chora desesperada e afirma: «Juro que não tenho mau fundo»

23:26 Ontem
Sozinha na casa de banho, Eva mostra-se fria: «É um jogo, se quiserem que me tirem daqui»
02:51

Sozinha na casa de banho, Eva mostra-se fria: «É um jogo, se quiserem que me tirem daqui»

23:17 Ontem
Ariana perde totalmente a cabeça e exige explicações a Eva e Diogo: «Se fosses um namorado exemplar…»
07:48

Ariana perde totalmente a cabeça e exige explicações a Eva e Diogo: «Se fosses um namorado exemplar…»

23:05 Ontem
Exclusivo: As imagens completas da revelação do segredo de Eva na casa. O momento que deixou Portugal em choque
34:05

Exclusivo: As imagens completas da revelação do segredo de Eva na casa. O momento que deixou Portugal em choque

23:05 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

O momento mais esperado: Ariana expõe tudo «Acontecia todos os dias»
04:18

O momento mais esperado: Ariana expõe tudo «Acontecia todos os dias»

Há 3h e 40min
Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

6 mar, 14:15
Ariana perde totalmente a cabeça e exige explicações a Eva e Diogo: «Se fosses um namorado exemplar…»
07:48

Ariana perde totalmente a cabeça e exige explicações a Eva e Diogo: «Se fosses um namorado exemplar…»

Há 3h e 4min
De rastos e em lágrimas: Ariana fica arrasada após descobrir que Diogo e Eva são um casal
05:44

De rastos e em lágrimas: Ariana fica arrasada após descobrir que Diogo e Eva são um casal

Há 3h e 57min
Furiosa, Ariana grita com Eva e vira-lhe as costas. E não para de gritar no jardim
02:12

Furiosa, Ariana grita com Eva e vira-lhe as costas. E não para de gritar no jardim

Há 3h e 27min
Ver Mais

Notícias

Lágrimas de desespero. Ariana fica sem chão ao descobrir que Eva e Diogo são um casal: «Beijos todos os dias»

Lágrimas de desespero. Ariana fica sem chão ao descobrir que Eva e Diogo são um casal: «Beijos todos os dias»

Há 3h e 8min
O segredo de Eva foi revelado e todos ficam choque. Ariana chora e confessa tudo: «Houve mais do que beijos»

O segredo de Eva foi revelado e todos ficam choque. Ariana chora e confessa tudo: «Houve mais do que beijos»

Há 3h e 31min
Segredo de Eva vai ser revelado esta noite. Tudo o que precisa saber sobre o momento explosivo

Segredo de Eva vai ser revelado esta noite. Tudo o que precisa saber sobre o momento explosivo

Ontem às 17:42
Como era Hélder Pinto antes de mudar a cor dos olhos? As fotos que estão a dar que falar

Como era Hélder Pinto antes de mudar a cor dos olhos? As fotos que estão a dar que falar

Ontem às 17:07
Namorado de Fanny Rodrigues denuncia episódio lamentável: «Aconteceu com os miúdos dentro do carro»

Namorado de Fanny Rodrigues denuncia episódio lamentável: «Aconteceu com os miúdos dentro do carro»

Ontem às 16:21
Ver Mais Notícias

Opinião

«O único palhaço é ele»: Palavras de Bruna Gomes e Flávio Furtado sobre Diogo tornam-se virais

«O único palhaço é ele»: Palavras de Bruna Gomes e Flávio Furtado sobre Diogo tornam-se virais

Ontem às 11:14
Catarina Miranda arrasa Diogo do Secret Story: «Espetava-lhe dois estalos na cara»

Catarina Miranda arrasa Diogo do Secret Story: «Espetava-lhe dois estalos na cara»

21 mar, 11:37
Diogo e Ariana: o que aconteceu debaixo dos lençóis? Comentadores denunciam: «Estava-lhe a mexer no...»

Diogo e Ariana: o que aconteceu debaixo dos lençóis? Comentadores denunciam: «Estava-lhe a mexer no...»

21 mar, 01:04
Teresa Silva o triângulo Diogo, Ariana e Eva: «Continua a fingir que não vê»

Teresa Silva o triângulo Diogo, Ariana e Eva: «Continua a fingir que não vê»

21 mar, 00:19
João Ricardo usa ironia implacável para 'atacar' Diogo: «Parabéns a este ser humano...»

João Ricardo usa ironia implacável para 'atacar' Diogo: «Parabéns a este ser humano...»

20 mar, 00:35
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

O que a televisão não mostrou. Bruna Gomes reage em direto à revelação do segredo de Eva: «a outra fingindo que não sabe…»
00:28

O que a televisão não mostrou. Bruna Gomes reage em direto à revelação do segredo de Eva: «a outra fingindo que não sabe…»

Há 2h e 2min
Eva levanta-se para arcar com consequências, já Diogo fica em silêncio e continua a esconder a cara
02:12

Eva levanta-se para arcar com consequências, já Diogo fica em silêncio e continua a esconder a cara

Há 3h e 26min
O momento mais esperado: Ariana expõe tudo «Acontecia todos os dias»
04:18

O momento mais esperado: Ariana expõe tudo «Acontecia todos os dias»

Há 3h e 40min
Choque total dentro da casa: Veja a reação dos concorrente à revelação do segredo de Eva
06:19

Choque total dentro da casa: Veja a reação dos concorrente à revelação do segredo de Eva

Há 3h e 59min
Ariana assiste às imagens dos beijos e proximidade com Diogo. E a sua cara diz tudo
03:21

Ariana assiste às imagens dos beijos e proximidade com Diogo. E a sua cara diz tudo

17 mar, 21:54
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Namorado de Fanny Rodrigues denuncia episódio lamentável: «Aconteceu com os miúdos dentro do carro»

Namorado de Fanny Rodrigues denuncia episódio lamentável: «Aconteceu com os miúdos dentro do carro»

Ontem às 16:21
Cristina Ferreira expõe alegado comentário de Diogo antes da gala começar: «Supostamente ele disse...»

Cristina Ferreira expõe alegado comentário de Diogo antes da gala começar: «Supostamente ele disse...»

Ontem às 16:09
Após férias de sonho, Dylan Fonte vai parar ao hospital

Após férias de sonho, Dylan Fonte vai parar ao hospital

Ontem às 16:04
Cristina Ferreira não se cansa de repetir e toda a gente quer esta receita. Basta um minuto para esta refeição divinal

Cristina Ferreira não se cansa de repetir e toda a gente quer esta receita. Basta um minuto para esta refeição divinal

Ontem às 16:03
Namorado de Fanny Rodrigues expõe episódio chocante e desabafa: «Obrigado a toda a gente que disse para irmos à polícia»
00:41

Namorado de Fanny Rodrigues expõe episódio chocante e desabafa: «Obrigado a toda a gente que disse para irmos à polícia»

Ontem às 15:45
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Ariana mostra-se confiante que já venceu o programa: «O caneco já é meu!»
02:59

Ariana mostra-se confiante que já venceu o programa: «O caneco já é meu!»

Há 2h e 24min
Ariana perde totalmente a cabeça e exige explicações a Eva e Diogo: «Se fosses um namorado exemplar…»
07:48

Ariana perde totalmente a cabeça e exige explicações a Eva e Diogo: «Se fosses um namorado exemplar…»

Há 3h e 4min
Emocionada. Em conversa com Cristina, Ariana adota uma postura fria: «Acabou!»
01:38

Emocionada. Em conversa com Cristina, Ariana adota uma postura fria: «Acabou!»

Há 3h e 49min
Um jantar de sonho em sua casa, feito por um ex-reality? Sim, é possível e explicamos-lhe como

Um jantar de sonho em sua casa, feito por um ex-reality? Sim, é possível e explicamos-lhe como

Ontem às 15:12
Como fazer Banana Bread: a receita da moda que é perfeita para toda a família

Como fazer Banana Bread: a receita da moda que é perfeita para toda a família

Ontem às 14:49
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Mulher de Miguel Azevedo recebe triste notícia: "Agora sei..."

Mulher de Miguel Azevedo recebe triste notícia: "Agora sei..."

Ontem às 13:11
Francisco Monteiro eufórico: "Evolução completamente absurda"

Francisco Monteiro eufórico: "Evolução completamente absurda"

Ontem às 10:09
Dinis Almeida surge com a nova namorada... e ex-concorrentes do "Big Brother" têm algo a dizer!

Dinis Almeida surge com a nova namorada... e ex-concorrentes do "Big Brother" têm algo a dizer!

22 mar, 20:03
Após estar "desaparecida", Andreia Filipe toma decisão drástica: "Nem todas vão ficar"

Após estar "desaparecida", Andreia Filipe toma decisão drástica: "Nem todas vão ficar"

22 mar, 09:46
"Meu amor": Jéssica Vieira unida... a ex-concorrente do "Big Brother"!

"Meu amor": Jéssica Vieira unida... a ex-concorrente do "Big Brother"!

21 mar, 19:04
Ver Mais Outros Sites