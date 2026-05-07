Emocionante. Flávia recorda e canta uma canção que a faz lembrar de Pedro Jorge e Marisa

No Secret Story - Desafio Final, Flávia interrompe uma conversa para recordar um dos momentos que foi mais impactantes para si no Secret Story 9, o momento em que passou a canção: "Casa" de Fernando Daniel e que Pedro chorou ao relembrar-se dos filhos. Essa música ficou marcada pela relação de Pedro e Marisa durante essa edição. Hoje, a colega cantou-lhe essa música e até Liliana se juntou.

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