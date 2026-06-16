Emocionante. Sara escreve uma mensagem para o filho e deixa Pedro Jorge sem palavras

No Secret Story - Desafio Final, o aniversário do filho da Sara está a chegar e a concorrente escreve um texto emocionante para o filho mais tarde recordar. Pedro Jorge fica em choque e sem palavras com a magnitude da mensagem.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

PEDRO JORGE - 761 20 20 15

SARA - 761 20 20 16

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