No Desafio Final, Daniela Santo é a primeira mulher a entrar na casa da Malveira. A concorrente começou logo a discutir com o seu antagonista, Leomarte e as acusações foram graves. Cristina Ferreira sentiu-se obrigada a intervir.
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Encontro de inimigos. Leomarte e Daniela Santo reencontram-se e a confusão instala-se
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- Há 2h e 19min
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