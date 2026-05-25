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Engenheiro Afonso pica João Ricardo: «Acusa o colega de falar agressivo para as raparigas, você também o fez»

No Secret Story - Desafio Final, Afonso encarna o papel do engenheiro da casa e provoca João Ricardo com o que acha do seu jogo. 

Isto acontece após uma gala de emoções fortes, que começou com um frente a frente entre Sara e Hugo, em que os dois pediram justificações um ao outro. Depois, Sara foi confrontada com o que sente por João Ricardo e este viu tudo no confessionário.

Afonso foi o primeiro concorrente a ser salvo pelo público, já Ana foi a concorrente menos votada e que acabou por isso a ser expulsa na gala deste domingo. Importa ainda referir que João Ricardo venceu a prova de imunidade e esta semana não pode ser nomeado.

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