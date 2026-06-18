Enquanto Leandro e Marisa Susana discutem, Pedro Jorge e Sara 'julgam' o momento: «Não aceita nada...»

No Secret Story - Desafio Final, Marisa entrega aos colegas 3 máscaras distintas. Começa por Bruno e pela máscara rosa pois julga estar a mostrar-se a si próprio, mas ele não é assim. Bruno diz que ela não o conhece de lado algum “eu sou este”. Depois dá a máscara azul ao Leandro, alegando que o colega não está a ser quem é, pois o Leandro que conheceu não se deixava rebaixar nem inferiorizar por ninguém. O colega afirma que no SS 10 estava num jogo. Sara e Pedro ouvem tudo na Cozinha e comentam que Leandro não sabe aceitar uma crítica. Veja tudo.
Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04
JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
SARA - 761 20 20 16