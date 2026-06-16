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Enquanto Pedro Jorge discursa em dinâmica, Leandro e João Ricardo cochicham duras críticas

No Secret Story - Desafio Final, os concorrentes tiveram uma nova dinâmica. Tiveram de atribuir qualidades aos colegas, mas de forma consensual. Depois, tiveram de fazer uma previsão sobre como será o dia, depois de receberem essa mesma palavra. Veja a palavra que foi atribuída a Pedro Jorge.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04
JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
PEDRO JORGE - 761 20 20 15
SARA - 761 20 20 16

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