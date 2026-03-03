Entre elogios e críticas, Sara conquista liderança polémica

A Voz deu início à eleição do Guia da Casa no Secret Story 10, da TVI, e o resultado não deixou ninguém indiferente. Entre receios, críticas e estratégias assumidas, Sara acabou por ser a escolhida para liderar o grupo durante esta semana.

A dinâmica arrancou com a maioria dos concorrentes a apontar o nome de Sara para assumir o cargo de Guia da Casa. A própria já tinha manifestado a intenção de ocupar a posição, assumindo que quer “mexer com a Casa” e manter-se no centro do jogo.

Hélder explicou que, numa fase inicial, ponderou votar em Ricardo. No entanto, acabou por mudar de decisão por recear que o colega pudesse sair prejudicado com a responsabilidade, considerando que, por vezes, não mede as consequências dos seus atos. Assim, entregou o seu voto a Sara.

Quando chegou a vez de Luzia, a concorrente reconheceu mérito a Sara por ter verbalizado de forma clara a vontade de liderar. Ainda assim, fez questão de sublinhar que não se identifica com a colega e que jamais a escolheria para Guia, por não sentir nela a “carga positiva” que considera essencial para motivar o grupo.

Também Hugo justificou o seu voto em Sara, mas com uma ressalva. O concorrente admitiu que quer perceber se existe outro lado para além daquele que classifica como conflituoso, deixando implícita uma expectativa de mudança.

No final da votação, Sara foi oficialmente eleita Guia da Casa. Resta agora saber se a liderança trará união ao grupo… ou se irá acentuar ainda mais as divisões já visíveis no Secret Story 10.