Entre risos e sarcasmo, Daniela Santos atira: «Viva o amor»

Daniela Santos está a dar que falar a propósito de uns stories que deixou na sua página de Instagram. Sem fazer referência a nenhum assunto em concreto, a ex-concorrente do 'Dilema', do Desafio Final 2025 e do Big brother Verão, lançou algumas farpas.
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