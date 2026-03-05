«Entregaram já o prémio à Sara?» Concorrentes são confrontados por Cristina Ferreira

No Especial do Secret Story, os concorrentes justificam-se a Cristina Ferreira. Todos consideram que Sara é a grade protagonista e a apresentadora questiona: «Entregaram já o prémio à Sara?». Veja aqui as reações.

Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01

HUGO – 761 20 20 09

PEDRO – 761 20 20 15

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

