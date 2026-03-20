No Secret Story 10, Eva tenta acertar o segredo de João e acaba a ficar sem reação. Veja porquê.
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«És o cúmplice da Voz»: Eva tenta desmascarar João e fica incrédula com a reação
- Secret Story
- Hoje às 14:55
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