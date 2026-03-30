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Escolhas do público trazem consequências para a casa: E há concorrentes que sofrem «penalizações»

No Secret Story 10, os concorrentes ficaram a saber quem são «os concorrentes mais adormecidos» e quem são «os concorrentes mais ativos no jogo» segundo as escolhas do público. E houve consequências. Veja tudo. 

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