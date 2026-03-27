No “Dois às 10”, recebemos Liliana para comentar a nova história de amor no “Secret Story 10” que está a dar que falar e a prender a atenção de todo o país. O triângulo amoroso entre Eva, Diogo e Ariana tem despertado comparações inevitáveis com o mediático caso que a própria viveu ao lado de Fábio na edição anterior. Mas será justo comparar estas duas histórias?
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Espante-se. Liliana revela amizade especial com ex-concorrente do “Secret Story 9”
- Joana Lopes
- Hoje às 10:46
Últimos vídeos
Últimos vídeos
04:09
Espante-se. Liliana revela amizade especial com ex-concorrente do “Secret Story 9”
Hoje às 10:46
04:18
De chorar a rir! Hugo tem missão secreta e deixa colegas desconfiados
Há 15 min
02:16
Diogo admite ter sentido frio durante a noite: «Acho que tenho de meter mais um cobertor na minha cama»
Há 25 min
04:51
Perto do segredo? Luzia liga pista a Ana: «Eu sinto que é teu…»
Há 34 min
02:53
«Não dão o mesmo colo à Ariana»: João Ricardo acredita que existe “empatia seletiva” dentro da casa
Há 40 min
01:57
Mais do que amizade? Catarina acredita que João está interessado em Eva
Há 47 min
05:11
Ana propõe a Ariana que "vire o jogo" e use Eva e Diogo para estratégia
Há 1h e 9min
09:03
«Se ele e ela fossem extremamente coesos…»: Ana conforta Ariana
Há 1h e 22min
06:35
Depois de avião para Eva, Ariana fica em lágrimas. Saiba o motivo
Há 1h e 45min
06:35
«Há mais partes envolvidas»: Ana tranquiliza Ariana após avião para Eva
Há 1h e 55min
04:21
Imperdível! Famoso artista português envia avião a Eva. Estas foram as reações dos concorrentes
Há 2h e 9min
01:18
Liliana desabafa sobre Eva: «Tens noção do que aquela miúda está a engolir?»
Há 2h e 31min
06:12
Liliana compara Sara a galinha. Saiba o motivo
Há 2h e 52min
12:07
Ariana e Diogo falam sobre opinião do público: «Não sabemos o que as pessoas pensam lá fora»
Há 3h e 6min
05:23
Novo avião sobrevoa a casa e deixa Jéssica em lágrimas. Saiba o que dizia
Há 3h e 23min
02:50
Liliana sai do concílio dos nomeados e conta tudo a Ana e Luzia. Estas são as reações
Há 3h e 50min