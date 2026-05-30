Marisa Pires esteve com a irmã, Filipa, no Em Família deste sábado. A ex-concorrente do SS9 aproveitou para dizer como está a olhar para a participação do marido, Pedro Jorge, no Desafio Final. Veja todas as declarações.
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«Espero que saia a Catarina, está-se a juntar a pessoas...»: Marisa Pires lança farpa indireta a Liliana
Marisa Pires esteve com a irmã, Filipa, no Em Família deste sábado. A ex-concorrente do SS9 aproveitou para dizer como está a olhar para a participação do marido, Pedro Jorge, no Desafio Final. Veja todas as declarações.
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