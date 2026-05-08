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Esta concorrente desvendou o segredo da semana. Veja todas as reações

No Secret Story – Desafio Final, Luzia carrega no botão dos segredos com a intenção de desvendar o segredo da semana. A tentativa foi certeira e a concorrente conquistou uma vantagem no jogo.

Recorde-se que o segredo da semana era: «Sempre que nasce o sol, um novo animal surge na casa».

Continue a votar no seu favorito para salvar! Vote na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 02 
ARIANA – 761 20 20 03
BRUNO SIMÃO – 761 20 20 04
LEANDRO – 761 20 20 11

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