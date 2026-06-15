Está decidido! Saiba quem foi a concorrente de peso a abandonar o Desafio Final

Na gala do Secret Story – Desafio Final, Cristina Ferreira encerra votações e revela, através do gráfico, quem é a concorrente expulsa neste domingo. Depois de Sara ter sido a mais votada ao longo da semana, acabou por sair Liliana, com 44% dos votos. Marisa Susana conseguiu uma percentagem de 56%, permanecendo no jogo.