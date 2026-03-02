Esta é a reação inédita de Liliana ao saber que Ricky foi o concorrente expulso

No Secret Story 10, Liliana ficou em prantos ao saber que o Ricky foi o concorrente expulso do Secret Story 10. Os concorrentes não sabem que são um casal, mas ainda assim, a concorrente não aguentou a tristeza.

As emoções estão ao rubro e a tensão nunca foi tão alta dentro da casa mais vigiada do País. Uma semana depois da estreia, os concorrentes do Secret Story 10 vão revelando as suas personalidades e os feitios já começam a chocar. Este domingo há mais uma expulsão e o seu voto pode fazer a diferença.