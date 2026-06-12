Estalou o verniz! Sara passada com João Ricardo: «Estou mesmo cansada desta pessoa»

No Secret Story – Desafio Final, os concorrentes enfrentam uma nova dinâmica, em que têm de referir qual das nomeadas merece menos ficar no programa. João Ricardo acabou por fazer duras críticas à postura de Sara, deixando-a extremamente irritada. O clima rapidamente azedou.
Minutos depois, Sara voltou a gritar com João, por este lhe passar à frente para ir ao confessionário.
Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
MARISA SUSANA – 761 20 20 14
SARA – 761 20 20 16
LILIANA – 761 20 20 17