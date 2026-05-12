Estará Sara a limpar a sua imagem? Mexerico de Liliana gera um debate intenso

No Secret Story - Desafio Final, é a vez de Sara receber um mexerico. Liliana, concorrente da última edição, enviou-lhe uma mensagem: «Sara, achas que essa tua atitude no Desafio Final foi mesmo genuína ou estás agora numa fase de limpar a imagem cá para fora? Qual é a tua verdadeira estratégia neste momento?»

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