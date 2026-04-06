«Estás-me a ameaçar?» Ana e Ricardo João entram em confronto aceso

Durante a Cadeira Quente, o facto de a Ana interromper constantemente os colegas volta a ser tema. A Jéssica considera que isso só vai deixar de acontecer quando a concorrente for embora. A Ana defende que vai continuar a ser a mesma pessoa, independentemente das opiniões dos outros. O Ricardo João não se poupa nas críticas, arrasando a conduta da rival. Afirma que a Ana “é um erro de casting, tem opiniões distorcidas, é mentirosa, mal-educada” e remata que abomina a sua falta de lealdade. A Ana vai interrompendo o concorrente, tirando-o do sério.