«Estás muito inchado (…) ego inflamado»: Sara “rasga” Afonso

No Secret Story – Desafio Final, a Cadeira Quente aquece de imediato: Sara aponta o dedo a Afonso, acusando-o de ter entrado na casa com o “ego inflamado”e pedindo-lhe que baixe um tom. Afonso rebate, comparando o comportamento de Sara ao de Ariana na sua edição. A resposta não tarda e Leandro entra na conversa para lembrar ao colega que não tem moral para criticar Ariana, já que, com a ex-namorada dentro da casa, acabou por fazer exatamente o mesmo.

Estes são os primeiros concorrentes em risco de expulsão do Secret Story - Desafio Final.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

AFONSO – 761 20 20 01

ARIANA – 761 20 20 03

DANIELA SANTO – 761 20 20 05

DIOGO AFONSO – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 11

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