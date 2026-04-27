«Estás muito inchado (…) ego inflamado»: Sara “rasga” Afonso

No Secret Story – Desafio Final, a Cadeira Quente aquece de imediato: Sara aponta o dedo a Afonso, acusando-o de ter entrado na casa com o “ego inflamado”e pedindo-lhe que baixe um tom. Afonso rebate, comparando o comportamento de Sara ao de Ariana na sua edição. A resposta não tarda e Leandro entra na conversa para lembrar ao colega que não tem moral para criticar Ariana, já que, com a ex-namorada dentro da casa, acabou por fazer exatamente o mesmo.
Estes são os primeiros concorrentes em risco de expulsão do Secret Story - Desafio Final.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
AFONSO – 761 20 20 01
ARIANA – 761 20 20 03
DANIELA SANTO – 761 20 20 05
DIOGO AFONSO – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 11