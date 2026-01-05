VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Estas são as 3 teorias em análise sobre o desaparecimento de Maycon Douglas

No “Dois às 10”, comentamos os últimos casos da atualidade, analisando-os com rigor e partilhando os seus contornos mais relevantes. Entre perspetivas jurídicas, investigação forense e compreensão psicológica, os comentários oferecem uma visão completa e esclarecedora sobre os acontecimentos.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 12:38
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Leandro assume que preferia que Liliana vencesse o Secret Story em vez de Pedro. Saiba porquê
01:40

Leandro assume que preferia que Liliana vencesse o Secret Story em vez de Pedro. Saiba porquê

14:30 3 jan
Leandro revela conversa privada com a família de Pedro. E o que lhe disseram é surpreendente
02:16

Leandro revela conversa privada com a família de Pedro. E o que lhe disseram é surpreendente

14:29 3 jan
Apesar de não ter cumprimentado Pedro, Leandro faz revelação que pode mudar tudo: «Quero dizer…»
01:11

Apesar de não ter cumprimentado Pedro, Leandro faz revelação que pode mudar tudo: «Quero dizer…»

14:24 3 jan
Inédito: Leandro explica finalmente porque não cumprimentou Pedro na final do Secret Story
01:12

Inédito: Leandro explica finalmente porque não cumprimentou Pedro na final do Secret Story

14:22 3 jan
Sabia que esta não foi a primeira vez que Leandro concorreu a um Reality-show? Ele conta tudo
01:31

Sabia que esta não foi a primeira vez que Leandro concorreu a um Reality-show? Ele conta tudo

14:21 3 jan
Caso Maycon Douglas: As imagens dos destroços e do rasto do carro até ao mar
01:42

Caso Maycon Douglas: As imagens dos destroços e do rasto do carro até ao mar

11:49 3 jan
Mais Vídeos

Mais Vistos

Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido

Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido

Ontem às 18:43
Desaparecimento de Maycon Douglas: PJ avança com nova decisão que pode ser crucial

Desaparecimento de Maycon Douglas: PJ avança com nova decisão que pode ser crucial

Ontem às 18:45
Maycon Douglas passa por situação inesperada. Saiba o que aconteceu

Maycon Douglas passa por situação inesperada. Saiba o que aconteceu

14 out 2025, 12:57
Há novidades no caso Maycon: Carro do ex-concorrente terá sido encontrado submerso

Há novidades no caso Maycon: Carro do ex-concorrente terá sido encontrado submerso

1 jan, 18:26
«Acabou». Em nova partilha, Fábio surpreende com declaração sobre Liliana: «Entre provas e verdades...»

«Acabou». Em nova partilha, Fábio surpreende com declaração sobre Liliana: «Entre provas e verdades...»

Ontem às 21:42
Ver Mais

Notícias

Traição e mensagens polémicas à mistura: Inês conta a história toda e há um detalhe que impressiona

Traição e mensagens polémicas à mistura: Inês conta a história toda e há um detalhe que impressiona

Há 28 min
O que faz o caso de Maycon ser um grande mistério? Todos os detalhes que levaram a PJ a tomar medidas

O que faz o caso de Maycon ser um grande mistério? Todos os detalhes que levaram a PJ a tomar medidas

Há 41 min
Sabe quem é este bebé? Dica: está numa relação com uma grande apresentadora da TVI

Sabe quem é este bebé? Dica: está numa relação com uma grande apresentadora da TVI

Há 1h e 0min
Amizade entre Inês e Vera ainda é possível? Finalista toma decisão radical

Amizade entre Inês e Vera ainda é possível? Finalista toma decisão radical

Há 1h e 14min
Novidades suspeitas sobre o desaparecimento de Maycon Douglas podem mudar o rumo da investigação: «Já foi ouvida uma pessoa»

Novidades suspeitas sobre o desaparecimento de Maycon Douglas podem mudar o rumo da investigação: «Já foi ouvida uma pessoa»

Há 3h e 23min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez 2025, 13:00
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

23 dez 2025, 21:31
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
04:33

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

23 dez 2025, 11:25
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Traição e mensagens polémicas à mistura: Inês conta a história toda e há um detalhe que impressiona

Traição e mensagens polémicas à mistura: Inês conta a história toda e há um detalhe que impressiona

Há 28 min
Sabe quem é este bebé? Dica: está numa relação com uma grande apresentadora da TVI

Sabe quem é este bebé? Dica: está numa relação com uma grande apresentadora da TVI

Há 1h e 0min
Amizade entre Inês e Vera ainda é possível? Finalista toma decisão radical

Amizade entre Inês e Vera ainda é possível? Finalista toma decisão radical

Há 1h e 14min
Novidades suspeitas sobre o desaparecimento de Maycon Douglas podem mudar o rumo da investigação: «Já foi ouvida uma pessoa»

Novidades suspeitas sobre o desaparecimento de Maycon Douglas podem mudar o rumo da investigação: «Já foi ouvida uma pessoa»

Há 3h e 23min
O inesperado aconteceu. Marisa e Pedro Jorge relatam mudança abrupta na vida pessoal

O inesperado aconteceu. Marisa e Pedro Jorge relatam mudança abrupta na vida pessoal

Há 3h e 32min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

20 anos depois, regra da 1ª Companhia é recuperada: Comandante nomeia diretamente recruta. Saiba quem foi o escolhido
06:12

20 anos depois, regra da 1ª Companhia é recuperada: Comandante nomeia diretamente recruta. Saiba quem foi o escolhido

Hoje às 00:27
Expulso! Saiba quem é o primeiro recruta a abandonar a 1ª Companhia
02:41

Expulso! Saiba quem é o primeiro recruta a abandonar a 1ª Companhia

Hoje às 00:04
1ª Companhia: Os detalhes mais relevantes sobre a vida dos 14 recrutas famosos

1ª Companhia: Os detalhes mais relevantes sobre a vida dos 14 recrutas famosos

Ontem às 19:28
Ainda nem tocou o som da Alvorada e Noélia já está de pé
10:55

Ainda nem tocou o som da Alvorada e Noélia já está de pé

Ontem às 17:35
Recordamos os melhores momentos da estreia da 1ª Companhia
02:04

Recordamos os melhores momentos da estreia da 1ª Companhia

3 jan, 15:13
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"1.ª Companhia". João Ricardo dá alfinetada a concorrentes: "Estão no mesmo sítio que dizem desprezar"

"1.ª Companhia". João Ricardo dá alfinetada a concorrentes: "Estão no mesmo sítio que dizem desprezar"

Hoje às 09:58
Carolina Braga e Solange Tavares ainda são amigas?

Carolina Braga e Solange Tavares ainda são amigas?

3 jan, 11:03
Surpresa: Jéssica Vieira torna-se cantora... com tema produzido por Bruna!

Surpresa: Jéssica Vieira torna-se cantora... com tema produzido por Bruna!

2 jan, 20:43
É oficial: João Moura Caetano e Luíza Abreu confirmam que vão ser pais... com tocante vídeo!

É oficial: João Moura Caetano e Luíza Abreu confirmam que vão ser pais... com tocante vídeo!

1 jan, 23:01
Vida de Marcia Soares mudou há dois anos: "Sei que fui uma sortuda"

Vida de Marcia Soares mudou há dois anos: "Sei que fui uma sortuda"

1 jan, 15:44
Ver Mais Outros Sites