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«Estava-me a subir um calor que não é normal»: Sara perde a cabeça com a Ana

No Secret Story 10, Ana protagonizou um momento de clara indecisão na "Farmácia Emocional", andando em círculos sem conseguir atribuir os medicamentos. Sara foi quem menos escondeu o incómodo, o que pareceu alimentar ainda mais o teatro da colega. Acabou por sair da sala para apanhar ar e quando regressou, encontrou o seu "prémio": um supositório "anti-falsidade" de Ana. Mais tarde, desabafou com o Hugo, admitindo que a colega lhe estava a subir os calores.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01
ARIANA – 761 20 20 02
JÉSSICA – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 12

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10

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