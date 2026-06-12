«Estavam os três a rasgarem-te»: Bruno denuncia Liliana, Marisa e Pedro a João Ricardo

No Secret Story – Desafio Final, à hora do pequeno-almoço, Bruno revelou a João que ouviu Sara, Marisa e Pedro a criticarem as suas atitudes. João manteve-se firme e garantiu ser a mesma pessoa desde o primeiro dia, atirando que foram os colegas que mudaram.

Depois de Afonso ter abandonado a casa, chegou a hora de apurar um novo grupo de nomeados. Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



MARISA SUSANA – 761 20 20 14

SARA – 761 20 20 16

LILIANA – 761 20 20 17

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