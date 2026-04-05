Na Gala do Secret Story 10, Luzia foi a primeira concorrente a abandonar a casa mais vigiada do país, num momento que surpreendeu tanto colegas como espectadores.
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Este é o primeiro expulso da noite. Saiba quem saiu da casa mais vigiada do país
- Secret Story
- Ontem às 22:52
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