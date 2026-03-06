Este será o Top 5 do Secret Story 10 na perspetiva dos concorrentes. Há dois nomes que se repetem em todas as respostas

No Secret Story 10, Sara cria uma dinâmica para o grupo. A concorrente convidou os colegas a fazer, um por um, uma pergunta aos restantes. Sara foi a primeira a colocar uma questão, e pediu aos colegas que nomeassem o seu Top 5 de finalistas da casa. Norberto acredita que na final estará o próprio, Sara, Ariana, Hélder e Hugo. Por outro lado, João acredita que estará Sara, Noberto, Pedro, Eva e o próprio. Ricardo João também respondeu e acredita que além de si também Sara, João, Hélder e Norberto estarão na final.

Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01

HUGO – 761 20 20 09

PEDRO – 761 20 20 15

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

