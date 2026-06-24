Estes ex-concorrentes de reality shows da TVI batem recordes num famoso ranking em Portugal! Saiba quem são

No V+ Fama de 24 de junho, comentamos o mais recente ranking da Brinfer, uma empresa de marketing digital, em que alguns ex-concorrentes de reality shows da TVI batem recordes no Instagram.

O universo das celebridades está em constante movimento e, no V+ Fama, não lhe escapa um único detalhe. Dos romances inesperados às separações mais mediáticas, das festas exclusivas aos momentos que estão a dar que falar nas redes sociais, tudo é acompanhado de perto.

Com comentários em estúdio, análise dos temas do momento e, por vezes, ligações em direto com os próprios protagonistas, o programa leva os espectadores até aos bastidores do mundo dos famosos, em Portugal e além-fronteiras.

Apresentado por Adriano Silva Martins, o V+ Fama é transmitido de segunda a sexta-feira, às 11h, e promete revelar tudo o que está a marcar a atualidade social e do entretenimento.