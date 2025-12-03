No «Dois às 10», recebemos Luís Gonçalves, o grande vencedor do «Big Brother 2025». Depois de uma aventura intensa e muito disputada, queremos saber como tem sido a vida após a vitória: novos projetos, mudanças pessoais e, claro, as novidades que promete revelar em primeira mão.
Estes são os concorrentes favoritos de Luís Gonçalves no «Secret Story 9»
- Joana Lopes
- Hoje às 10:19
Últimos vídeos
07:14
Estes são os concorrentes favoritos de Luís Gonçalves no «Secret Story 9»
Hoje às 10:19
04:06
Fim à vista? Liliana e Fábio já nem trocam palavras…
Há 21 min
02:16
Muito próximos da verdade? Concorrentes debatem segredo de Pedro e Marisa
Há 26 min
03:23
Afinal quem tem mais ciúmes? Fábio e Liliana entram em bate boca com Inês e Bruna
Há 40 min
02:18
Marisa é alvo da má-língua. Concorrente recebe rol de críticas
Há 47 min
04:29
Presente de Natal de Fábio gera grande discórdia na casa
Há 48 min
02:56
Liliana sente que Fábio já não gosta dela e desabafa com a 'inimiga'
Há 59 min
01:22
«Ainda estás apaixonado por mim?» Fábio dá resposta inédita a Liliana
Há 1h e 23min
00:48
De luzes apagadas, Pedro troca gestos de carinho com Marisa
Há 1h e 26min
05:31
Marisa acusa o marido de andar em cima dos 'casais' e das 'meninas'
Há 1h e 27min
18:11
Bruna entra em confronto com Leandro: «Faz de propósito para incomodar»
Há 1h e 29min
10:46
«Pisa o próprio namorado» Ana arrasa relação de Liliana e Fábio
Há 1h e 33min
08:32
Marisa assume mágoa à frente de todos: «A pessoa que mais me desiludiu aqui»
Há 1h e 35min
01:27
Liliana e Pedro em choque direto: «Estás a ser mentiroso»
Há 1h e 45min
07:49
Marisa como nunca a viu. Concorrente passa-se com Liliana: «Vê-te ao espelho»
Há 1h e 46min
01:29
Fábio declara-se a Liliana. As palavras ditas derretem qualquer um
Há 1h e 51min
19:19
Liliana mostra-se com dúvidas sobre relação com Fábio e desabafa com Inês: «Não está a bater certo»
Há 1h e 53min
01:37
Avião alegadamente enviado por mãe de Liliana e irmã de Fábio agita a casa. A reação é de choque
Há 1h e 55min
01:57
Liliana e Pedro em confronto: «Se és homenzinho, diz o que disseste!»
Hoje às 14:52
04:50
Bruna na mira das críticas: «Está apertada e está a revelar-se...»
Hoje às 14:51
01:11
Animação em altas! Mesmo sem música, Leandro faz a festa sozinho com uma dança muito sensual
Hoje às 14:44
02:06
Enquanto Liliana provoca Leandro, este canta e dança literalmente na cara da concorrente
Hoje às 12:23
03:57
«Onde é que o Fábio perdeu o trono!?»: Casa ataca Marisa pela sua escolha e Leandro volta a estar no olho do furacão
Hoje às 12:09
02:49
«Ele manipula-te facilmente»: Fábio critica Marisa, mas é Leandro que é atacado pela casa
Hoje às 11:48
02:44
Pedro entrega mensagem a Liliana mas quem a 'rasga' é Leandro: «É instável...»
Hoje às 11:43
04:58
Manuel Luís Goucha faz partilha emotiva sobre a mãe
Hoje às 11:33
02:37
Enquanto Leandro e Marisa cortam na casaca do "grupo rival"... Bruna ouve tudo atrás da porta
Hoje às 11:15
06:49
Cláudio Ramos entra em discórdia com Susana Dias Ramos sobre bens matrimoniais: «Fiquei enervado por causa de ti»
Hoje às 10:57
01:32
Depois de um dia agitado para o casal... Liliana acorda Fábio assim
Hoje às 10:46
07:14
Luís Gonçalves revela quais são os concorrentes da sua edição do «Big Brother» com quem mantém contacto
Hoje às 10:21
07:14
Luís Gonçalves revela onde gastou o dinheiro da vitória do «Big Brother 2025»
Hoje às 10:20
05:44
Luís Gonçalves estreia-se como empresário
Hoje às 10:17
02:18
Luís Gonçalves esclarece a polémica com Bruno Savate: «Se não me identifico, afasto-me»
Hoje às 10:16
05:27
Luís Gonçalves desmarca grupos de apoio a concorrentes de reality shows: «Esse dinheiro vai para o bolso dessas pessoas»
Hoje às 10:14
03:10
Ciúmes são um sinal de amor? Tema insólito gera conflito entre os concorrentes
Hoje às 01:37
02:16
Bruna arrasa Marisa: «Com aquela idade...»
Hoje às 01:32
02:22
Marisa arrasa o marido, Pedro Jorge: «Gastas aquilo que não tens»
Hoje às 01:22
03:23
Pedro Jorge e Marisa numa discussão intensa: «Passas pelos pingos da chuva»
Hoje às 01:13
05:22
«A Marisa diz que não dorme sem ti»: Leandro chama Pedro para o quarto
Hoje às 00:49
02:33
Pedro e Marisa temem segredos revelados, mas trocam beijos às escondidas
Hoje às 00:31
06:58
Em risco de ser revelado? Leandro diz saber o segredo de Marisa
Hoje às 00:25
02:55
Tudo resolvido! Liliana e Fábio em troca de carinho ardente na cozinha
Hoje às 00:12
04:46
«Eu gosto de ver as meninas acesas»: Leandro lança fortes provocações a Ana
Hoje às 00:06
05:56
Leandro provoca o caos na casa: «Eu não quero ouvir mais nada hoje»
Ontem às 23:55
06:52
«Ridicularizaste-me!»: Leandro e Bruna pegam-se em forte discussão
Ontem às 23:53
01:18
Pazes feitas? Fábio volta a abordar Liliana: «Estás mais calma?»
Ontem às 23:51
00:43
Liliana segue Fábio após discussão e leva resposta: «Preparem-se para a ronda dois!»
Ontem às 22:53
01:58
Apanhadas! Pedro apanha as 'cuscas' a ouvir a conversa privada de Leandro atrás da porta
Ontem às 22:53
02:02
Cansado da discussão, Fábio vira as costas a Liliana: «Desce à Terra!»
Ontem às 22:47
01:27
Fábio perde a cabeça com Liliana e eleva o tom: «Tu fazes-te de coitadinha como se eu fosse...»
Ontem às 22:44
05:43
Crise na relação. Fábio e Liliana voltam à discussão: «Parece que queres separar-te!»
Ontem às 22:44
05:43
Cuscos na casa! Enquanto Fábio e Liliana discutem, concorrentes ouvem tudo atrás das portas
Ontem às 22:44
00:38
Zangado, Leandro tem saída hilariante: «Sou como o Bruno de Carvalho: 'brincadeira tem hora, limite'»
Ontem às 22:39
04:06
Ana e Marisa unidas contra Leandro: «Que vergonha que és. Estás a pisar os amigos. Jogo sujo!»
Ontem às 22:36
03:45
Inês e Leandro em confronto aceso após Especial: «Tu nem sequer estavas lá!»
Ontem às 22:32
03:45
Cristina Ferreira confronta Fábio: «Já o chateia estas coisas da Liliana?»
Ontem às 22:24
03:45
Fábio em lágrimas após discussão com Liliana: «Ela disse que não queria nada disto... é injusto»
Ontem às 22:24
02:46
Polémica instalada! Leandro no centro da discussão mais acesa do dia: «Rebaixa para se enaltecer»
Ontem às 22:17
01:09
Liliana arrasa Leandro em pleno Especial: «É mentiroso. Ele inferioriza toda a gente»
Ontem às 22:14
01:09
«Ele quer sobressair porque é muito inseguro»: Leandro recebe ataque cerrado no Especial
Ontem às 22:14
02:38
Depois da discussão, Marisa e Pedro trocam beijo apaixonado na privacidade do confessionário
Ontem às 22:09