«Estou a deixar de ser eu»: Vânia Sá faz desabafo sincero sobre maternidade

Vânia Sá, que se tornou mãe de Leonor há poucas semanas, partilhou um desabafo sincero sobre os desafios que tem enfrentado no pós-parto. A empresária e ex-concorrente confessou, nos stories do Instagram, sentir-se "inútil" e revelar dificuldades em conciliar a maternidade com as suas responsabilidades profissionais.