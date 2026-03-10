Estratégia de Eva pode passar por fingir que se apaixona por Diogo: «Não digo que nunca...»

No Secret Story 10, Diogo tenta perceber porque é que a Eva está a ficar preocupada e a concorrente lembra que teve a reação que teve quando o Hugo se aproximou dela, por isso, agora tem de se mostrar incomodada quando ele se deita na sua cama, sendo que ele também se mete com a Ariana. Acrescenta que vai haver uma altura em que vão ter de se chatear, mas o Diogo pede calma. Por sua vez, a Eva teme que comecem a desconfiar e avisa que não vai fingir que se está a apaixonar por ele, pois não é o jogo que quer…

O público pode apoiar o seu concorrente favorito através da APP oficial do TVI Reality ou das seguintes linhas telefónicas:

Diana Dora – 761 20 20 05

Diogo – 761 20 20 06

Liliana – 761 20 20 12

Sara – 761 20 20 18

No entanto, esta semana traz uma novidade que promete mexer com o jogo. A votação será muito mais curta do que o habitual. Em vez de durar uma semana, a decisão do público acontece apenas ao longo das próximas 24 horas. Já esta terça-feira será conhecido o concorrente expulso da semana.

Dentro da casa, os concorrentes continuam a jogar sem saber deste detalhe. Para eles, trata-se apenas de mais uma semana de nomeações, sem imaginarem que um dos quatro nomeados irá abandonar o jogo já amanhã.

Com o tempo a correr e quatro concorrentes em risco, o destino de um deles será decidido muito mais depressa do que o esperado no Secret Story 10.

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10