Estratégia em risco? Diogo Afonso deixa alerta aos colegas

O jogo continua a levantar dúvidas entre os concorrentes, com alertas sobre estratégias, primeiras salvas e sinais de tensão dentro da Casa.

Diogo Afonso decidiu alertar os colegas sobre a dinâmica do jogo, referindo que estão a repetir um erro já cometido no passado, ao “atacarem” em conjunto um concorrente, o que poderá acabar por beneficiar essa mesma pessoa na corrida ao prémio final.

Por outro lado, Daniela viveu um momento diferente dentro da competição, ao partilhar que está a sentir uma nova experiência, uma vez que nunca tinha sido salva até agora.

Já João Ricardo mostrou preocupação com Leandro, depois de a Apresentadora não ter falado com ele. Leandro acabou por revelar que está a ponderar “amuar”, aumentando a tensão no grupo.

Afonso, por sua vez, mostrou-se pensativo com a primeira salvação deste Desafio Final, num momento que parece estar a marcar o início de uma nova fase do jogo.