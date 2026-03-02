Estratégia ou ataque pessoal? Concorrentes entram em confronto após nomeação direta

O ambiente aqueceu durante o intervalo da gala do Secret Story 10. Entre estratégias assumidas, críticas ao uso de palavras e suspeitas de implicância, os ânimos voltaram a subir na Casa.

A nomeação direta de Pedro por parte de Ana, Hélder e Norberto gerou novas divisões no grupo. Durante o intervalo da gala, Ricardo João aproximou-se do colega para lhe prestar apoio, numa altura em que o concorrente se mostrava visivelmente fragilizado.

Ana não fugiu às justificações e assumiu que a decisão foi estratégica. Segundo explicou, o grupo considera Pedro um elemento mais fraco no jogo e, por isso, acabaria sempre por ser nomeado. A concorrente defendeu que a escolha foi pensada em termos de dinâmica e não motivada por questões pessoais.

A explicação, no entanto, não convenceu todos. Tiago reagiu de imediato e alertou para a importância do cuidado com as palavras utilizadas, numa clara crítica à forma como a estratégia foi exposta.

Também Sara decidiu confrontar Hélder. A concorrente quis perceber porque motivo ele afirmou não concordar com as suas palavras quando alertou Pedro para não jogar com o coração, defendendo que, dentro da Casa, ninguém é verdadeiramente amigo de ninguém. O momento gerou novo desconforto entre ambos.

Já em confessionário, Sara foi mais longe e confessou sentir que Hélder poderá ter alguma implicância em relação a si, deixando no ar que o mal-estar entre os dois poderá estar longe de terminar.

Com estratégias cada vez mais assumidas e relações a ficarem mais frágeis, o jogo entra numa fase em que cada palavra pode ter consequências dentro e fora da Casa.