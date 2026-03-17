Estratégias à flor da pele: Eva pressiona Diogo e tensão aumenta: «Quando eu digo que há um limite...»

No Secret Story 10, Eva e Diogo continuam a afinar estratégias, mas a tensão cresce quando a concorrente assume que está farta de permanecer na sombra do namorado dentro da casa.

Enquanto Diogo se encontrava no duche, Eva aproveitou para discutir estratégias com o namorado. Visivelmente enervada, insistiu que ele se apressasse a provocar conflito com Ariana para ter oportunidade de dormir ao seu lado.

Diogo desvalorizou a situação e confidenciou à companheira a jogada que acabara de fazer ao oferecer chocolate à boca de Ariana, acrescentando que Jéssica já se convenceu de que não vale a pena usar o botão dos segredos.

Eva não se conteve e lembrou Diogo de que existem limites, afirmando ainda que também vai agir por si própria, revelando que está cansada de permanecer na sombra do namorado.

Entre estratégias, gestos polémicos e planos dentro da casa, a relação entre Diogo e Eva continua a gerar surpresas e promete influenciar as dinâmicas do Secret Story 10 nos próximos dias.