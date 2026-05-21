«Eu não posso chorar?»: Liliana responde a provocação de Bruno

No Secret Story – Desafio Final, os concorrentes são desafiados a sair da zona de conforto e falar sobre o que mais os incomoda dentro da casa. Liliana foi a primeira a manifestar-se. A concorrente garante que quer apenas ser real e Bruno não se conteve. Saiba tudo o que foi dito.

Quatro concorrentes continuam em risco de abandonar a casa. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01

ANA - 761 20 20 02

LILIANA - 761 20 20 17

CATARINA - 761 20 20 19

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