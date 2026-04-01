A sirene do botão dos segredos volta a soar na casa e, desta vez, a Jéssica diz acreditar que a Sara nasceu com um dente no nariz desvendando o segredo da concorrente. No momento da confirmação, a Ariana insurge-se afirmando que já tinha registado este segredo, no entanto, a Voz relembra que frase não era bem a mesma…
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«Eu podia morrer»: Sara deixa todos em choque ao revelar toda a história por detrás do seu segredo
A sirene do botão dos segredos volta a soar na casa e, desta vez, a Jéssica diz acreditar que a Sara nasceu com um dente no nariz desvendando o segredo da concorrente. No momento da confirmação, a Ariana insurge-se afirmando que já tinha registado este segredo, no entanto, a Voz relembra que frase não era bem a mesma…
- Secret Story
- 1 abr, 18:30
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