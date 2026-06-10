«Eu próprio não estava à espera» Pedro Jorge reage a aproximação de Liliana a Bruno

Pedro entrega o brinde “dupla mais inesperada da Casa” a Liliana e Bruno por achar estranha a aproximação dos dois depois do que aconteceu no SS 09. Partilha que veio com outra postura contra Liliana e a colega explica que fora da Casa, Bruno pediu desculpa à mãe dela, contrariamente a Pedro. Liliana assume que percebe que Pedro veja tudo como jogo. Sara manifesta-se e diz que a aproximação não vem de início e só é notória há dois dias, relembrando que foram saindo "muletas" da Liliana.