No “Dois às 10”, recebemos Joana D'Arc, que ficou em quinto lugar na grande final da “1.ª Companhia”. Numa conversa descontraída e emotiva, recordamos os momentos mais marcantes da sua participação no exigente reality show da TVI, os desafios superados ao longo da competição e as amizades que ficaram para a vida. Joana D’Arc partilha ainda o impacto que esta experiência teve no seu percurso e revelou quais são os seus próximos projetos.
“Eu vivo com dor”: Joana D'Arc revela o lado da sua doença que poucos conhecem
- Joana Lopes
- Hoje às 11:38
