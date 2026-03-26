Eva abre o coração a Cristina Ferreira: «Custa-me vê-los próximos»

No Secret Story 10, durante o Especial com Cristina Ferreira, Eva confessa que se sente tranquila, em paz e mais feliz. A concorrente diz sentir-se aliviada e garante que não gostaria de voltar a estar na posição em que estava há duas semanas.

Apesar disso, Eva admite que nunca teve dúvidas de que amava Diogo da mesma forma de sempre, mas acredita que do outro lado os sentimentos podem já não ser iguais. A concorrente explica que o coração lhe diz uma coisa, mas que está a tentar ouvir a cabeça e ser o mais racional possível. Ainda assim, reconhece que lhe custa ver Ariana e Diogo próximos, embora tente não lhes dar demasiada importância, confessando também que espera que nada aconteça à sua frente.