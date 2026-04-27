Eva ainda está apaixonada por Diogo? Eis o que disse

No “Dois às 10”, recebemos Eva, a vencedora do “Secret Story 10” para falar sobre a experiência vivida dentro da casa, os desafios e aprendizagens ao longo do programa e ainda sobre como têm sido os primeiros momentos cá fora.
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