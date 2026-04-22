Eva aponta Ana e tensão sobe: Resposta de Ana aquece ambiente e gera reação imediata

Uma atividade aparentemente tranquila acabou por gerar tensão entre os concorrentes. Eva, Ana, Liliana e Sara protagonizam momentos marcantes, com críticas, respostas diretas e até gestos inesperados.

Durante a atividade da tarde, Eva atribui a Ana a frase “não me vai tirar o sono”, justificando com tudo o que a colega lhe tem dito dentro da Casa. Ana reage e garante que apenas lhe dirigiu palavras de incentivo, negando qualquer intenção negativa.

No mesmo momento, Eva destaca Tiago como o concorrente que mais a ensinou desde o início da experiência. A afirmação não passa despercebida e Liliana questiona Ana sobre o motivo de não ter tido a mesma postura. A resposta surge imediata e sem filtros: “oh gente, poupem-me”.

A reação gera impacto entre os colegas. Sara acaba por bater com o cartão na cabeça, num gesto inesperado, enquanto Ana tenta justificar-se, explicando que tudo está relacionado com a sua forma de comunicar. Ainda assim, o ambiente volta a aquecer quando Sara chega a imitar um burro, num momento que não passa despercebido dentro da Casa.

